Почти четверть миллиона граждан обратилась к городской власти в прошлом году – КГГА

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

Только в КГГА за прошлый год поступило 34 779 обращений граждан, из них – 20 741 письменное и 14 038 устных. Всего в администрацию обратилось 224 946 граждан, которые нарушили 51 622 вопроса.

«Если сравнивать эти данные с показателями 2015 года, мы можем видеть незначительное уменьшение активности киевлян относительно подачи обращений. Так, в целом в 2016 году мы получили в среднем на 20% меньше обращений», – рассказал Владимир Бондаренко. Он связал это, в частности, с отсутствием работы передвижных общественных приймальнь и активным пользованием линиями Контактного центра г. Киева – 1551.

В целом 50,9% обращений к всех властных структур столицы в прошлом году было связано с коммунальным хозяйством. Аналогичная тенденция сохранялась и в обращениях непосредственно к КГГА: как показывает анализ, среди основных вопросов, которые ставят граждане, видное место занимают вопросы коммунального хозяйства и благоустройства – 37,6% от общего количества. Также чаще всего поднимались вопросы социальной защиты – 15,1%. Вопросы жилищного обеспечения составляют лишь 5,5% от общего количества обращений, а вопросы здравоохранения – 4,9%.

«В прошлом году столичная администрация не отказала в удовольствии ни одного обращения», – отметил Владимир Бондаренко. Руководитель аппарата также подчеркнул, что 2,5% обращений было решено положительно сразу, еще на 92% даны обстоятельные разъяснения.

Также в прошлом году по результатам 56 проверок работы с обращениями граждан 37 чиновников и служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 13 из них объявлены выговоры.

«Мы и в дальнейшем будем проводить работу по обеспечению всестороннего рассмотрения обращений граждан, особенно наименее защищенных категорий, ведь заботиться о благосостоянии киевлян – наш долг», – заявил Владимир Бондаренко.

Справка.

Граждане могут также обратиться к Киевской городской государственной администрации с обращениями в электронной форме, отправив их на электронный адрес zvernen@kma.gov.ua.

Подробнее о порядке подачи обращений в рубрике «Обращения граждан» на Едином веб-портале территориальной общины города Киева.