Киевские больницы получили 15 новых современных машин "скорой помощи"

«Сегодня мы передаем 15 новых современных скорых. И на этом не собираемся останавливаться и планируем полностью обновить специальный и специализированный медицинский транспорт Киева, чтобы киевляне получали сервис европейского уровня», – сказал Виталий Кличко во время передачи скорых в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, передает пресс-служба КГГА.

В частности, были переданы «Citroen Jumper» и «Ford Transit» Евро5, которые были закуплены в конце 2016 года. Общая стоимость скорых – 30 млн грн.

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«Такие скорые я видел в других городах Европы. В новых автомобилях все предусмотрено для комфортной работы и водителя, и медицинского персонала, и для комфортного пребывания пациента. Они оснащены современным медоборудованием. Европейский город должен иметь авто скорой помощи европейского уровня», – подчеркнул мэр Киева.

В частности, машины оборудованы медицинской аппаратурой, реанимационным, диагностическим, вентиляционно-респираторационным оборудованием и средствами медназначения.

Виталий Кличко напомнил, что в прошлом году столичная власть передала 100 новых автомобилей марки «Ford Fiesta» (Евро 5+) медицинским учреждениям столицы, чтобы врачи могли добраться до тех пациентов, которые самостоятельно не могут прийти к медицинским учреждениям. В этом году, добавил он, планируется закупка еще 103 машин скорой помощи для медицинских учреждений Киева. Всего же в столице сегодня 800 быстрых, часть из которых будут заменены более современными автомобилями.

«Наша задача, чтобы люди получали качественные медицинские услуги», – добавил Виталий Кличко.

Он также ознакомился с ходом ремонтных работ к Больнице скорой помощи. Виталий Кличко напомнил, что в прошлом году было выделено более 50 млн грн на проведение капитального ремонта приемного отделения. И сейчас уже выполнены ремонтные работы на 70 процентов, а в общей сложности ремонт планируется завершить уже в первом полугодии этого года.

Мэр добавил, что развитие медицины в Киеве является одним из приоритетов для столичных властей, поскольку здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. Виталий Кличко напомнил, что в бюджете столицы на 2017-й год финансирование отрасли здравоохранения увеличили на 3,7 млрд грн, а общая сумма расходов на медицину составит почти 7,5 млрд грн. Кроме того, добавил Киевский городской голова, в столице начали проект по развитию медицины с применением новейших технологий, который позволяет пациентам записаться на прием к врачу онлайн – не выходя из дома.

«Наша задача, чтобы люди получали качественные медицинские услуги европейского уровня», – добавил Виталий Кличко.