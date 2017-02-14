Киевские больницы получили 15 новых современных машин "скорой помощи"
Мэр Киева Виталий Кличко передал 15 современных автомобилей экстренной (скорой) медицинской помощи медицинским учреждениям столицы.
«Сегодня мы передаем 15 новых современных скорых. И на этом не собираемся останавливаться и планируем полностью обновить специальный и специализированный медицинский транспорт Киева, чтобы киевляне получали сервис европейского уровня», – сказал Виталий Кличко во время передачи скорых в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, передает пресс-служба КГГА.
В частности, были переданы «Citroen Jumper» и «Ford Transit» Евро5, которые были закуплены в конце 2016 года. Общая стоимость скорых – 30 млн грн.
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«Такие скорые я видел в других городах Европы. В новых автомобилях все предусмотрено для комфортной работы и водителя, и медицинского персонала, и для комфортного пребывания пациента. Они оснащены современным медоборудованием. Европейский город должен иметь авто скорой помощи европейского уровня», – подчеркнул мэр Киева.
В частности, машины оборудованы медицинской аппаратурой, реанимационным, диагностическим, вентиляционно-респираторационным оборудованием и средствами медназначения.
Виталий Кличко напомнил, что в прошлом году столичная власть передала 100 новых автомобилей марки «Ford Fiesta» (Евро 5+) медицинским учреждениям столицы, чтобы врачи могли добраться до тех пациентов, которые самостоятельно не могут прийти к медицинским учреждениям. В этом году, добавил он, планируется закупка еще 103 машин скорой помощи для медицинских учреждений Киева. Всего же в столице сегодня 800 быстрых, часть из которых будут заменены более современными автомобилями.
«Наша задача, чтобы люди получали качественные медицинские услуги», – добавил Виталий Кличко.
Он также ознакомился с ходом ремонтных работ к Больнице скорой помощи. Виталий Кличко напомнил, что в прошлом году было выделено более 50 млн грн на проведение капитального ремонта приемного отделения. И сейчас уже выполнены ремонтные работы на 70 процентов, а в общей сложности ремонт планируется завершить уже в первом полугодии этого года.
Мэр добавил, что развитие медицины в Киеве является одним из приоритетов для столичных властей, поскольку здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. Виталий Кличко напомнил, что в бюджете столицы на 2017-й год финансирование отрасли здравоохранения увеличили на 3,7 млрд грн, а общая сумма расходов на медицину составит почти 7,5 млрд грн. Кроме того, добавил Киевский городской голова, в столице начали проект по развитию медицины с применением новейших технологий, который позволяет пациентам записаться на прием к врачу онлайн – не выходя из дома.
«Наша задача, чтобы люди получали качественные медицинские услуги европейского уровня», – добавил Виталий Кличко.