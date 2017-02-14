День Святого Валентина в Киеве (фоторепортаж)

17:57, 14 февраля 2017
Киев
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В Киеве в день Святого Валентина прошла акция "Единение сердец". 

Как известно, "Киевпастранс" устроил такую акцию для всех желающих. Несколько составов общественного транспорта 14 февраля украсили шариками и сердечками для придания праздничного настроения.

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В то же время, в столице Пакистана запретили праздновать День Святого Валентина.

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Теги: #Киев#транспорт#праздник