День Святого Валентина в Киеве (фоторепортаж)
17:57, 14 февраля 2017Киев
140
В Киеве в день Святого Валентина прошла акция "Единение сердец".
Как известно, "Киевпастранс" устроил такую акцию для всех желающих. Несколько составов общественного транспорта 14 февраля украсили шариками и сердечками для придания праздничного настроения.
Читайте такжеПраздник влюбленных или маркетологов: мир отмечает День святого Валентина
В то же время, в столице Пакистана запретили праздновать День Святого Валентина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter