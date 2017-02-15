Для плательщиков паевого взноса разработали специальное программное обеспечение

По его словам, ПО в том числе имеет «публичную» часть на сайте Департамента экономики и инвестиций КГГА в разделе «Информация о паевом участии», которая помогает застройщикам самостоятельно рассчитать размер долевого участия, передает пресс-служба КГГА.

Кроме того, информацию по объектам можно посмотреть на GIS-карте Киева, где отмечены здания, за которыми были заключены договоры долевого участия и информация об оплате долевого участия.

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«Разработку программного обеспечения мы начали, когда новый порядок еще не был утвержден, поэтому некоторая функциональность, предусмотрена новым порядком, еще не разработана», – отметил Геннадий Плис.

Он подчеркнул, что город заплатил за разработку этого программного обеспечения 2 миллиона гривен.

«Но это не просто калькулятор для расчета размера паевого взноса, а система учета. Раньше, к сожалению, учет не был налажен. Из-за этого и возникли почти 2 миллиарда гривен задолженности. Вот поэтому и были потрачены средства горбюджета на создание системы учета», – поясняет Геннадий Плис.

Сегодня, отмечает он, в программе работает учет всего долевого участия, начисление долевого участия, подготовка договоров, расчет регулярных текущих платежей. Также предусмотрена автоматизированная система внутреннего контроля. И главное, как отметил первый заместитель председателя КГГА, в программе сформирована база, где есть вся предыстория относительно долевого участия.

«Сейчас работа с базой данных еще не завершена. Так, проводится сверка и уточнение данных с документами, которые есть в распоряжении КГГА, поэтому точные данные есть только за этот год, остальное выверяется», – отметил Геннадий Плис.