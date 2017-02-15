В Киеве спасатели с начала зимы согрели более 3 тысяч человек

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время выездной инспекции пунктов обогрева Шевченковского и Соломенского районов столицы.

«В пунктах обогрева посетители могут не только согреться, но и получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая и получить теплую одежду. Сюда постоянно обращаются люди не только без определенного места жительства, но и те, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Здесь им окажут первую помощь и посоветуют куда обратиться для дальнейшего решения своих проблем», – рассказал Николай Поворозник.

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По его словам, в помещениях территориальных центров Деснянского, Святошинского и Шевченковского районов г. Киева открыто 7 круглосуточных пунктов обогрева. В территориальных центрах Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского районов в рабочее время функционируют 16 пунктов обогрева. Также организована работа пунктов обогрева при Доме социальной заботы на улице Суздальской, 4/6, который также предоставляет услуги питания и ночлега.

«В случае резкого понижения температуры окружающей среды в Доме социальной опеки предусмотрено развертывание дополнительных койко-мест и перевода учреждения в режим круглосуточного функционирования. Сейчас при Доме социальной заботы функционирует отделение ночного пребывания, которое рассчитано на 150 человек. Кроме того, во всех районах Киева предусмотрено развертывание 30 первоочередных пунктов обогрева», – напомнил Николай Поворозник.

Также он отметил, что в зимний период 2016-2017 годов в столице создан городской оперативный штаб помощи бездомным лицам, разработан график работы социального патруля, который проводит дежурство в семи районах города, в местах наибольшего скопления бездомных. Патрулировать будут до 31 марта без выходных и праздничных дней. Патруль состоит из 3-х мобильных бригад (с двумя автомобилями), в состав которых входят социальные работники, водители и повар, которые также поставляют бездомным теплую одежду из банка одежды киевлян.