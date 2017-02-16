Кличко: Мемориал Небесной Сотни должен стать символом борьбы народа за свободу

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время церемонии чествования памяти Героев Небесной Сотни, которые погибли во время Революции Достоинства.

«Я считаю абсолютно правильным и символичным свести Мемориально-музейный комплекс Героев Небесной Сотни на месте трагических событий. Этот Мемориал должен стать символом борьбы украинского народа за свою свободу, за свое достоинство. Память наших героев будет отмечена и увековечена. Чтобы такие страшные события больше никогда не повторились в нашем государстве», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что со времен трагических событий на Майдане прошло три года, а часть улицы Институтской (Аллея Героев Небесной Сотни) и до сих пор место с особой атмосферой.

«Это место боли и безжалостных убийств. Здесь до сих пор дух отважных людей, которые не раздумывая погибли за свободный выбор своей страны, за свободу и достоинство каждого ее гражданина, за справедливость», – сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу участка под строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.

«И город будет всячески способствовать и помогать в воплощении этого чрезвычайно важного проекта», – подчеркнул Виталий Кличко.