Кличко: Мемориал Небесной Сотни должен стать символом борьбы народа за свободу
Мемориально-музейный комплекс Героев Небесной Сотни, который возведут на месте трагических событий, должен стать символом борьбы украинского народа за свою свободу и достоинство, и память о наших героях будет отмечена и увековечена.
Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время церемонии чествования памяти Героев Небесной Сотни, которые погибли во время Революции Достоинства.
«Я считаю абсолютно правильным и символичным свести Мемориально-музейный комплекс Героев Небесной Сотни на месте трагических событий. Этот Мемориал должен стать символом борьбы украинского народа за свою свободу, за свое достоинство. Память наших героев будет отмечена и увековечена. Чтобы такие страшные события больше никогда не повторились в нашем государстве», – подчеркнул Виталий Кличко.
Он отметил, что со времен трагических событий на Майдане прошло три года, а часть улицы Институтской (Аллея Героев Небесной Сотни) и до сих пор место с особой атмосферой.
«Это место боли и безжалостных убийств. Здесь до сих пор дух отважных людей, которые не раздумывая погибли за свободный выбор своей страны, за свободу и достоинство каждого ее гражданина, за справедливость», – сказал Виталий Кличко.
Мэр Киева отметил, что Киевсовет предоставил разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу участка под строительство Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.
«И город будет всячески способствовать и помогать в воплощении этого чрезвычайно важного проекта», – подчеркнул Виталий Кличко.