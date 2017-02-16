В КГГА подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках пилотного проекта "Постоянство ВИЧ-услуг"

«8 декабря 2016 года Киевский городской совет утвердил Городскую целевую программу противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции на 2017-2021 годы. Принятая Программа является важным стратегическим документом, определяющим региональную политику в сфере ВИЧ/СПИДа на ближайшие 5 лет в части распространения возможностей для своевременного выявления и профилактики ВИЧ-инфекции, а также обеспечение качественной и доступной медицины людям, которые живут с ВИЧ/СПИД. Программа разработана в соответствии с международными требованиями в рамках реализации глобальной инициативы Стратегия Фаст Трек в крупных городах. Это означает, что к 2021 году 90% людей, живущих с ВИЧ, будут знать о своем ВИЧ статусе и 90% людей будут получать эффективное антиретровирусное лечение. На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусмотрено финансирование из городского бюджета в размере более 41 млн грн. Кроме того, ожидается поступление существенной помощи в виде технической помощи крупных международных донорских организаций. За средства бюджета г. Киева предусматривается существенное увеличение охвата населения тестированием на ВИЧ-инфекцию, развитие человеческих ресурсов, обеспечение доступа к качественным медицинским услугам для людей, живущих с ВИЧ», – рассказал Николай Поворозник.

По его словам, для достижения целей Программы и эффективного использования всех имеющихся ресурсов, должна быть налажена четкая координация деятельности всех соисполнителей и заинтересованных организаций, прежде всего, общественных объединений.

«Человеческие и финансовые ресурсы самых мощных организаций, таких как Благотворительная организация «100 процентов жизни. Киевский регион», играют сегодня важнейшую роль в преодолении эпидемии. Эффективность и стабильность их работы подтверждена результатами многолетнего сотрудничества. Сегодня эта организация делает очередной шаг навстречу жителям города с инициативой в рамках реализации проекта USAID «Реформа ВИЧ-услуг в действия». Подписание Меморандума о сотрудничестве является свидетельством готовности власти и в дальнейшем поддерживать общественное движение на пути в преодолении эпидемии СПИДа», – подытожил заместитель председателя КГГА.

Напомним, проект уже действует в Оболонском и Подольском районах, запланировано подписать соглашение с Соломенским районом столицы.