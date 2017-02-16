Металлоискатели и блокпосты: Киев усилит меры безопасности к годовщине гибели активистов Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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По его словам, планируется перекрытие движения на Крещатике и прилегающих к нему улицах, будет проводиться выборочный поверхностный досмотр граждан в случае необходимости. Также на въездах в Киев установлено 8 пропускных пунктов для проверки автотранспорта. В целом в охране общественного порядка будет задействовано 6 тысяч правоохранителей, в том числе 3 тысячи бойцов Национальной гвардии, и дополнительные силы в качестве резерва из других регионов, а также 15 кинологических групп, взрывотехнические службы.

Столичная полиция призывает граждан быть бдительными, внимательными, толерантными, не поддаваться на провокации, которые могут устроить определенные радикально настроенные лица, и сообщать о них правоохранительным органам.

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Вместе с тем, по словам советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, в Киеве во время массовых мероприятий 18-22 февраля по случаю чествования памяти Героев Небесной сотни будет повышен уровень террористической угрозы.

"В период, когда проходят массовые мероприятия с участием большого количества людей, безусловно, растет уровень террористической угрозы. В том числе, мы говорим сегодня о том, что во время запланированных мероприятий 18-22 февраля уровень террористической угрозы будет повышен", - отметил Шкиряк.

Стоит также отметить, что, по данным полиции, в дни чествования памяти Героев Небесной сотни столичную полицию планируют перевести на усиленный вариант несения службы. Так, в Киеве на службу выйдут более 6 тыс. правоохранителей.