В Киеве арестовали ТРЦ "Караван"

В Киеве арестовали имущество ТРЦ «Караван», который расположен на ул. Луговой, за долги. Соответствующее решение вынес Голосеевский районный суд г. Киева.

"Наложить арест на нежилое здание - торгово-развлекательный комплекс, находящийся по адресу: г. Киев, ул. Луговая, 12, а также торгово-офисное здание, что находится по адресу: г. Киев, ул. Луговая, 12, которые на правах собственности принадлежат Частному акционерному обществу "Лекс холдинг", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что следователь Главного управления Национальной полиции Киева обратился в суд с ходатайством об аресте недвижимого имущества ТРЦ "Караван" площадью 46,7 тыс. кв. м и торгово-офисного здания площадью 10,5 тыс. кв.м.

Отмечается, что "Лекс холдинг" «путем обмана и злоупотребления доверием» взял кредит у «ВТБ Банка», после чего была начата процедура банкротства «Лекс холдинг» с целью вывести из обеспечения залоговое и ипотечное имущество, чем было причинено указанному финансовому учреждению ущерб на общую сумму 73,9 млн долларов.

Как сообщал УНИАН ранее, 14 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил в Facebook, что суд наложил арест на столичный торгово-развлекательный центр "Гулливер".

«В ходе расследования хищения банка "Михайловский" установлено, что владельцем банка является ООО Экосипан, 92,5% которого является собственностью Полищука В.С. (владелец банка Виктор Полищук - УНИАН). Сегодня по представлению столичной прокуратуры Шевченковский райсуд Киева принял решение о наложении ареста на имущественный комплекс "Гулливер"»,- сообщал Луценко.