Кличко на Мюнхенской конференции обсудил с президентом Азербайджана перспективы инвестирования в Украину

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы благодарны друзьям, которые в сложное для Украины время верят в нашу страну, вкладывают деньги в Украину и помогают ей развиваться», - отметил Виталий Кличко.

Он добавил, что в Украине и в Киеве в частности проживает большая азербайджанская диаспора, которая тоже вносит значительный вклад в развитие столицы. Также важными сегодня являются инвестиции азербайджанского бизнеса. В качестве примера успешного бизнеса в Украине, который вкладывает средства и в развитие нашей страны и сотрудничает в проектах со столичными властями, Виталий Кличко привел компанию «Сокар».

Мэр Киева отметил, что сегодня также с помощью компании в частности планируется установка в Киеве главного флага Украины. Учитывая размеры конструкции, для ее сооружения планируют воспользоваться опытом инженерной группы из Баку, где такой флаг уже установили.

Ильхам Алиев отметил, что компания «Сокар» планирует в дальнейшем расширять свою деятельность и увеличивать инвестиции, и настроена участвовать в различных проектах. Вскоре Азербайджан планирует для развития экономических отношений и стимуляции сотрудничества бизнеса открыть в Киеве Торговый дом Азербайджана.

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Ильхам Алиев подчеркнул, что Украина всегда была надежным партнером для его страны и Азербайджан и в дальнейшем будет поддерживать Украину и будет делать все для успешной реализации потенциала экономического сотрудничества между двумя странами.

«Нам очень интересен и опыт развития инфраструктуры в Баку. За последние годы Баку в этом направлении достиг значительных успехов. И в этом контексте мы заинтересованы в инвестициях и сотрудничестве с азербайджанским бизнесом, который имеет хороший опыт в развитии инфраструктуры», - отметил Виталий Кличко.

Ильхам Алиев пригласил Виталия Кличко для налаживания дальнейшего сотрудничества между двумя столицами посетить Баку.

Отмечается, что сегодня в Германии Виталий Кличко примет участие в открытии Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, проведет ряд двусторонних встреч с ведущими представителями политических и деловых кругов.

В субботу мэр Киева также примет участие в первом на Мюнхенской конференции украинском ланче, который состоится по приглашению Ялтинской Европейской Стратегии.