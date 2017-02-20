В КГГА подсчитали, на сколько Киеву хватит угля

Об этом во время пресс-брифинга заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

"Из имеющихся в Киеве трех ТЭЦ только одна работает на угле, остальные две – на газу, соответственно, от угля не зависят. В твердом топливе нуждается Дарницкая ТЭЦ, которая обслуживает 20% города, предпочтительно Дарницкий и Днепровский районы столицы", – отметил Бондаренко.

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Сегодня запас угля на ДарТЭЦ составляет 25 тысяч тонн. Такого запаса без перехода на экономный режим городу хватило бы на месяц. С учетом введения экономного режима, запасов угля хватит на 50 дней. Этому способствует и улучшение погодных условий в столице.

"Сейчас ситуация стабильная и об отключениях и перебоях не говорится. Будем надеяться, что до конца отопительного сезона никаких изменений не произойдет. Угрозы для города нет", – отметил руководитель аппарата КГГА.