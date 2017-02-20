В КГГА подсчитали, на сколько Киеву хватит угля
По поручению Киевского городского головы теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) переведены на экономный режим. Благодаря этому Киеву хватит угля до конца отопительного сезона.
Об этом во время пресс-брифинга заявил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.
"Из имеющихся в Киеве трех ТЭЦ только одна работает на угле, остальные две – на газу, соответственно, от угля не зависят. В твердом топливе нуждается Дарницкая ТЭЦ, которая обслуживает 20% города, предпочтительно Дарницкий и Днепровский районы столицы", – отметил Бондаренко.
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Сегодня запас угля на ДарТЭЦ составляет 25 тысяч тонн. Такого запаса без перехода на экономный режим городу хватило бы на месяц. С учетом введения экономного режима, запасов угля хватит на 50 дней. Этому способствует и улучшение погодных условий в столице.
"Сейчас ситуация стабильная и об отключениях и перебоях не говорится. Будем надеяться, что до конца отопительного сезона никаких изменений не произойдет. Угрозы для города нет", – отметил руководитель аппарата КГГА.