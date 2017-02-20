В центре Киева чествуют героев Небесной сотни факельным маршем

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас колонна двигается по проезжей части с Европейской площади по улице Грушевского в направлении правительственного квартала.

В шествии принимает участие несколько сотен людей.

Читайте также"Зажги огонь памяти": украинцы продолжают чествовать героев Небесной сотни (прямая трансляция)

Участники шествия планируют с улицы Грушевского вернуть на улицу Шелковичную, а оттуда пройти к Аллее Героев Небесной сотни.

Во время прохождения колонны дорожное движение перекрывается полицией.