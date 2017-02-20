В центре Киева чествуют героев Небесной сотни факельным маршем

20:41, 20 февраля 2017
Киев
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В центре Киева проходит факельный марш с целью чествования памяти Героев Небесной сотни.

У середмысты столицы проходить смолоскипна хода / скріншот

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас колонна двигается по проезжей части с Европейской площади по улице Грушевского в направлении правительственного квартала.

В шествии принимает участие несколько сотен людей.

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Участники шествия планируют с улицы Грушевского вернуть на улицу Шелковичную, а оттуда пройти к Аллее Героев Небесной сотни.

Во время прохождения колонны дорожное движение перекрывается полицией.

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