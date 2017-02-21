Киевская власть просит родителей следить за активностью детей в соцсетях

В Киеве с конца января прошлого года в учреждениях образования с привлечением профессиональных психологов проводятся профилактические беседы как с детьми, так и с их родителями. Об этом во время еженедельного брифинга сообщил руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

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«Как известно, до Украины дошли определенные социальные группы, которые подталкивают детей к суицидальным намерениям. Мы столкнулись с хорошо подготовленной организацией, с оперативной сменой серверов, а также с серверами, которые размещены за пределами Украины», – отметил руководитель аппарата КГГА.

Сегодня Департамент Киберполиции Национальной полиции Украины работает в Киеве в тесном сотрудничестве с городскими службами. Специалисты проинструктированы и готовы предоставить любую помощь в решении таких проблем, однако ни полиция, ни школа не может заменить детям родителей: раннее выявление подобных ситуаций зависит исключительно от них.

«Хочу обратить ваше внимание на эту проблему, прежде всего, как отец. Я очень прошу родителей сегодня проявить особую бдительность и при любых подозрениях насчет участия детей в подобных группах проводить с ними профилактические беседы дома, а также обращаться к специалистам психологических и социальных служб, медикам и педагогам. К сожалению, минувшие выходные показали, что это не пустая угроза, однако мы убеждены в том, что есть возможность предотвратить любую критическую ситуацию при оперативном реагировании и работе на опережение», – подчеркнул Владимир Бондаренко.