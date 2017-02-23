В Киеве в эту субботу откроют памятник Телиге

«Киев, Украина на достойном уровне провели мероприятия по чествованию памяти жертв Бабьего Ярак 75-й годовщине трагедии. И мы обещали также решить вопрос относительно чествования памяти общественно-политического деятеля, участницы украинского освободительного движения, поэтессы Елены Телиги. И в ее лице – всех украинских патриотов, которые боролись за независимую Украину, – отметил Виталий Кличко. – Хочу сообщить, что в эту субботу состоится открытие памятника Елене Телиге, который установлен – на средства городской общины – на территории заповедника Бабий Яр», – отметил мэр Киева.

Читайте такжеКиевская власть работает над созданием музея памяти жертв Холокоста - Кличко

Мэр отметил, что стоимость памятника – около 8 млн грн, передает пресс-служба КГГА.

Виталий Кличко также пригласил депутатов Киевсовета и всех желающих киевлян на церемонию открытия памятника, которая начнется в 13:00 25 февраля.