В "Киевавтодоре" рассказали о планах по капитальному ремонту столичных дорог летом 2017 года

Об этом в эфире 5 канала заявил генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев, сообщает пресс-служба КГГА.

«За минувшие два года мы построили и отремонтировали многие объекты в Киеве. Несколько месяцев назад жители очень радовались, что отремонтировали такие важные крупные магистрали, как проспект Победы, ул. Гетмана, ул. Саперно-Слободская и многие другие. В целом только за 2016-й год мы отремонтировали 84 объекта. И хочу ответственно заявить: сегодня ни один из объектов, которые ремонтировались в 2015-м и 2016-м годах, не стал объектом гарантийного ремонта, где появились ямы или какие-то недостатки», – отметил Густелев.

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«Почему происходит разрушение дороги? Дорога, которой уже 20 или 30 лет, потеряла любые физические качества. На ней появляется трещина, она накапливает в себе влагу, приходят морозы, ее «рвет» и дорога разрушается. Говорят, почему в других странах такого нет? Потому что там через каждые 8-10 лет проводится плановый ремонт. Трещин нет, насыщенности влагой нет, дороги не «рвет», соответственно для них ямочный ремонт – редкость», – сказал Густелев.

Он отметил, что в позапрошлом году Киев закупил специальные машины для заливки трещин и активно их использует, чтобы не допускать дальнейшего разрушения дороги.

Также, по словам Густелева, в столице планируют отказаться от ямочного ремонта.

«Сегодня вместо ямочного ремонта проводится текущий средний ремонт. Это ямочный ремонт на всю улицу одним навесом. Таким образом сделан мост Патона в прошлом году, улица Ярославов Вал и еще 44 объекты», – сказал гендиректор «Киевавтодора».

Он отметил, что большинство столичных дорог, которые сегодня являются проблемными, не ремонтировались 30 лет и более.

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«Сегодня очень много нареканий на некоторые дороги Киева. Справедливых нареканий, что там невозможно проехать. Но надо вспомнить, когда они в последний раз ремонтировались. Как пример – улица Телиги, Воздухофлотский проспект, Кольцевая,– эти дороги в последний раз ремонтировались в 70-е годы. Разве может дорога без ремонта быть в нормальном состоянии?» – отметил руководитель «Киевавтодора».

Густелев также подчеркнул, что согласно с государственными строительными нормами, межремонтный срок любой магистрали составляет 8 лет. Гендиректор «Киевавтодора» напомнил, что еще одна проблема в Киеве – неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта, который разрушает киевские дороги.

«Перегруженный транспорт едет через Киев. А столица – это не город, через который должен идти транзитный транспорт. Он должен идти по кольцевой дороге. Это проблема не только и не столько города, это проблема государства», – подчеркнул Густелев.

Рассказывая о планах по ремонту столичных дорог в 2017-м году, Густелев отметил, что продолжатся работы по капитальному ремонту Одесского путепровода и путепровода на проспекте Науки, на ул. Луговой, ул. Набережно-Корчеватской, ул. 9 мая, ул. Трублаини и других, где был начат ремонт в прошлом году.

«Также активно будут проходить ремонтные работы в зоне проведения «Евровидения». Это и Русановская набережная, ул. Раисы Окипной, ул. Митрополита Андрея Шептицкого. В летний период мы начнем такие масштабные проекты как Воздухофлотский путепровод, ул. Телиги, ул. Довженко, бульвар Дружбы Народов, Набережное шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро», – рассказал Густелев.

«У нас в геометрической прогрессии растет количество и качество отремонтированных дорог. Если тенденция сохранится, то 5-7 лет нужно для того, чтобы привести киевские дороги до уровня европейских», – отметил руководитель «Киевавтодора».