Тотального подтопления Киева не будет – КГГА

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

За анализом половодья предыдущих лет, постепенное повышение уровня воды в р. Днепр возле Киева формировалось с апреля до начала мая, а максимальный уровень в р. Десна возле с. Летки формировался в мае.

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«За прошедшую неделю уровень воды в Днепре поднялся только на 9 см. По сообщениям Украинского гидрометцентра, за последние сутки уровень в Днепре поднялся только на 1 см и находится на уровне 449 см над уровнем «0». Соответствующие службы ежедневно проводят мониторинг уровня воды в столице, как в Днепре, и в Десне», – сообщил Владимир Бондаренко.

По максимальному прогнозу последствий негативного влияния прохождения ледохода, наводнения и паводка в г. Киеве максимально уровень воды может достичь отметки 800 см над уровнем «0». Только в этом случае могут быть подтоплены отдельные территории 6-ти районов Киева: Голосеевского, Дарницкого, Деснянского, Днепровского, Оболонского и Подольского. Однако пока прогнозы не дают оснований для такого волнения, поскольку мы имеем весьма незначительное количество снега, который будет таять.

«Хочу еще раз подчеркнуть и успокоить столичных жителей, что на настоящее время нет ни одной причины говорить о любых нештатных ситуациях», – подчеркнул Владимир Бондаренко.