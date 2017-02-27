"Киевавтодор" отчитывается о ремонте 3700 квадратных метров асфальта за три дня

Так, в течение 24-26 февраля 2017 года такие работы провели на проспектах Генерала Ватутина, Победы, Освободителей, Науки, Воздухофлотском, Броварском, М. Бажана, С. Бандеры, Академика Палладина, Севастопольской площади, Днепровской набережной, Столичном шоссе, бульваре Перова, улицах Константиновской, Братиславская, Академика Заболотного, Героев Днепра, Светлой, А. Довженко, Народного Ополчения, Г. Закревского, Щусева, М. Кибальчича, Сверстюка, Алма-Атинской, Соломенской, Дорогожицкой, Щусева, Попудренко, Киото, Н. Ужвий, Новомостицкой, Жмеринской, а также мосты и путепроводы города.

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В понедельник, 27 февраля, работы продолжатся на улицах А. Телиги, Л. Руденко, Д. Щербаковского, Генерала Алмазова, Н. Закревского, Генерала Ватутина, Бассейной, Набережно-Луговой, Юности, Героев Сталинграда, Героев Днепра, М. Кибальчича, Бориспольской, Броварском и Воздухофлотском проспектах и других участках улично-дорожной сети столицы.