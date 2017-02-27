Кличко прибыл на место обвала Шулявского путепровода (фото)

На место аварии прибыл Виталий Кличко. По словам мэра, сейчас проводится экспертная оценка состояния моста, к утру должны быть результаты экспертизы. Уже после этого решат: полностью перекрыть мост или частично ограничить по нему движение.

Читайте такжеКличко: сейчас разрабатываются маршруты в объезд Шулявского путепровода

По словам Кличка, обвалившийся мост на Шулявском путепроводе не являлся аварийным, передает 112.

Мэр Киева также добавил, что предложения по ремонту Шулявского моста уже есть.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. По словам очевидцев, обломки моста повредили один автомобиль.

Читайте такжеВ Киеве рухнул Шулявский мост (фоторепортаж)

На Шулявском путепроводе сейчас демонтируют внешнюю конструкцию пешеходной части, которая обвалилась.

Из-за аварии заезд на мост пока закрыт. Ограничено движение в направлении проспекта Победы. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Шулявки до Индустриального моста.