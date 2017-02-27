"Киевпастранс" изменил маршрут движения троллейбусов из-за обвала Шулявского моста

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс".

Троллейбусный маршрут №7 "ул. Чернобыльская - ст. м. "Шулявская" продлен до Воздухофлотского путепровода.

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Троллейбусный маршрут №22 "ул. Ольжича - Аэропорт "Киев" организовано на двух участках: от ул. Ольжича до ул. Дегтяревской; от Международного аэропорта "Киев" до Индустриального путепровода.

Троллейбусный маршрут №30 "ул. Милославская - ул. Кадетский Гай" организуется на двух участках: от ул. Милославской до ул. Дегтяревской, от ул. Кадетский Гай до Индустриального путепровода.

Троллейбусный маршрут №27 "Железнодорожная станция «Киев-Волынский» - ст. м. Петровка" организуется на двух участках: от ст. м. "Петровка" до ул. Дегтяревской, от Железнодорожной станции Киев-Волынский до Индустриального путепровода.

Троллейбусный маршрут №42 "Ст. м. "Лыбедская - ул. Дегтяревская" будет курсировать до Индустриального путепровода.

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Также, увеличено количество вагонов на трамвайном маршруте №3 Борщаговской линии скоростного трамвая.

Как сообщал УНИАН ранее, вечером 27 февраля в Киеве обвалилась часть Шулявского мостового путепровода. Заезд на мост пока открыт. Кроме того, перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки.