В Киеве вокруг обвалившегося Шулявского моста начали образовываться пробки

Во вторник утром возле перекрытого участка Шулявского путепровода начали образовываться пробки. Из-за аварии перекрыто движение по улице Гетьмана от Индустриального моста до Шулявки и по улицам Янгеля и Гарматной - обратить на них с проспекта Победы сегодня невозможно.

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По данным сервиса "Яндекс. Пробки", по состоянию на 7:50 машины начали скапливаться на объездных дорогах рядом с мостом.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве обвалилась часть Шулявского моста. Отвалилось около 30 метров перил и часть путепровода. Местная власть ограничила проезд в этом районе, а также изменила маршруты общественного транспорта.

Отметим, что конструкции путепровода сильно пострадали от двух пожаров на рынке секонд-хенда, который находился под ним. Последний случился в весной 2012. После этого мост держался на временных опорах, а рынок убрали.