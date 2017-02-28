КГГА просит водителей объезжать Шулявский путепровод и улицы вокруг него

В качестве альтернативы киевская власть предлагает воспользоваться наземным и подземным общественным транспортом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Читайте такжеВ Киеве вокруг обвалившегося Шулявского моста начали образовываться пробки

«Утром 28 февраля в связи с ситуацией на Шулявском мосту большая просьба к водителям автотранспорта, которые планировали поездку в центр Киева по этому путепроводу и прилегающими улицами, по возможности, не использовать собственный транспорт», - говорится в сообщении.

Из-за обвала Шулявского моста изменили маршрут троллейбусов №№ 7, 22, 27, 30, 42.

Троллейбусный маршрут №7 "ул. Чернобыльская - ст.м.Шулявская" продлен до Воздухофлотского путепровода;

маршрут №22 "ул.Ольжича - Аэропорт "Киев" организован на двух участках: от ул.Ольжича до ул.Дегтяревской; от Международного аэропорта "Киев" до Индустриального путепровода;

маршрут №30 "ул.Милославская - ул.Кадетский Гай" организуется на двух участках: от ул.Милославской до ул.Дегтяревской, от ул.Кадетский Гай до Индустриального путепровода;

троллейбусный маршрут №27 "Железнодорожная станция "Киев-Волынский" - ст.м.Петровка" организован на двух участках: от ст.м."Петровка" до ул.Дегтяревской, от Железнодорожной станции Киев-Волынский до Индустриального путепровода;

маршрут №42 "Ст.м. "Лыбедская - вул.Дегтяревская" будет курсировать до Индустриального путепровода.

«Также увеличено количество вагонов на трамвайном маршруте № 3 Борщаговской линии скоростного трамвая», - добавили в мэрии.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Никто не пострадал.