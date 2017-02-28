В КГГА знали, что обвалившийся Шулявский мост был в предаварийном состоянии (фоторепортаж)

Результаты экспертизы состояния Шулявского путепровода, где накануне вечером обрушилась конструкция пешеходной части, должны обнародовать сегодня утром. Эксперты определят, можно ли им сейчас пользоваться. Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

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Исследование проводит Научно-исследовательский институт строительных конструкций и Институт экспертного проектирования – предприятие, которое уже делало обследование путепровода.

«Мост старый, под ним также было два пожара. После них (последний пожар произошел в 2012 году - УНИАН) обследовали путепровод, и тогда определили, что он в предаварийном состоянии, но может эксплуатироваться. И мы планировали ремонтировать его в этом году», - заявил Кличко.

Кличко отметил, что здесь проведут испытания с техникой. Дальше есть два варианта: или перекрывать движение по мосту, или разрешить ограниченное.

Также городской голова поручил проверить все МАФы, расположенные возле объектов транспортной инфраструктуры и убрать незаконные постройки.

«Все МАФы в Киеве, которые установлены под мостами, под объектами транспортной инфраструктуры, в подземных переходах, должны быть демонтированы. Они несут потенциальную угрозу», - подчеркнул Кличко.

Аварийные службы демонтировали наружную конструкцию пешеходной части моста.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Никто не пострадал.

Отметим, что конструкции путепровода сильно пострадали от двух пожаров на рынке секонд-хенда, который находился под ним. Последний случился весной 2012. После того мост держался на временных опорах без капитального ремонта, а рынок убрали.