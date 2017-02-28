Обвал Шулявского моста в Киеве: обнародована схема объезда

Схему обнародовала пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

Вместе с тем столичная власть напомнила, что в связи с обвалом части конструкции путепровода, внесены изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 7, 22, 27, 30, 42.

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В частности:

* троллейбусный маршрут № 7 «ул. Чернобыльская – ст. м. «Шулявская» продлен до Воздухофлотского путепровода;

* троллейбусный маршрут № 22 «ул. Ольжича – Аэропорт «Киев» организован на двух участках: от ул. Ольжича до ул. Дегтяревской; от Международного аэропорта «Киев» до Индустриального путепровода;

* троллейбусный маршрут № 30 «ул. Милославская – ул. Кадетский Гай» организуется на двух участках: от ул. Милославской до ул. Дегтяревской, от ул. Кадетский Гай до Индустриального путепровода;

* троллейбусный маршрут №27 «Железнодорожная станция «Киев-Волынский» – ст. м. Петровка» организуется на двух участках: от ст. м. «Петровка» до ул. Дегтяревской, от Железнодорожной станции «Киев-Волынский» до Индустриального путепровода;

* троллейбусный маршрут № 42 «Ст. м. «Лыбидская» – ул. Дегтяревская» будет курсировать до Индустриального путепровода.

Кроме того, увеличено количество вагонов на трамвайном маршруте № 3 Борщаговской линии скоростного трамвая.

Напомним, вечером 27 февраля в Киеве частично обвалился Шулявский мост. Никто не пострадал.

Отметим, что конструкции путепровода сильно пострадали от двух пожаров на рынке секонд-хенда, что находился под ним. Последний случился весной 2012. После того мост держался на временных опорах без капитального ремонта, а рынок убрали.