Обвал моста на Шулявке: Кличко уволил замглавы КГГА и главу Соломенского района

Мэр Киева Виталий Кличко решил уволить своего заместителя Илью Сагайдака и главу Соломенского района. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам на месте происшествия.

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«Было принято решение. Те люди, которые несут ответственность. Освободить заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака за неудовлетворительную работу, уволить главу Соломенского района Максима Шкуро за халатное отношение к решению проблем, которые существуют. Подписать это решение должен президент. Такое представление я ему направлю сегодня», - сказал мэр.

Кроме того, Кличко поручил проверить все старые путепроводы, мосты в столице, определить их техническое состояние и принимать решение относительно дальнейших работ и режима эксплуатации. "И вчера поздно вечером я поручил проверить все МАФы, которые находятся возле объектов транспортной инфраструктуры и убрать незаконные сооружения", - сказал Кличко.

По его словам, все МАФы в Киеве, которые установлены под мостами, под объектами транспортной инфраструктуры, в подземных переходах, должны быть демонтированы. "Они несут потенциальную угрозу!" - добавил мэр Киева.

Напомним, за последние 10 лет под Шулявским мостом трижды горели МАФы: в апреле 2005, в сентябре 2006 и апреле 2007, что в свою очередь повлекло обвал путепровода.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Никто не пострадал. Аварийные службы провели оперативный демонтаж наружной конструкции пешеходной части путепровода, которая обвалилась. В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают поврежденную часть Шулявского путепровода в Киеве.