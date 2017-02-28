В Киеве проверят техническое состояние всех путепроводов и мостов - Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте обвала заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил, что сегодня ночью специалисты провели обследование моста и установили причины обрушения конструкций.

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Ремонтные бригады завершили работы на Шулявском путепроводе, через несколько минут по мосту будет восстановлено движение транспорта. Как передает корреспондент УНИАН, строители огородили отбойником место, где обвалилась консоль тротуарной части моста.

Кроме того, выставили пластиковые ограничители движения вдоль обеих сторон путепровода, таким образом сузив его примерно на 2 метра, то есть вместо двух полос в каждую сторону на мосту осталось по полторы полосы.

Он также добавил, что движение по мосту за полчаса будет открыто. Также Кличко поручил проверить все киевские путепроводы и определиться по дальнейшей их эксплуатации.

Кроме того, он добавил, что распорядился убрать все малые архитектурные формы, которые находятся под мостовыми конструкциями.

"Все сооружения, установленные под мостами, под объектами транспортной инфраструктуры, в подземных переходах, должны быть демонтированы. Они несут потенциальную угрозу жизни киевлян", - подчеркнул мэр.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Никто не пострадал.