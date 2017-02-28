Кличко планирует начать реконструкцию развязки на Шулявке в этом году
Реконструкция Шулявской транспортной развязки в Киеве начнется в этом году, ее стоимость составит более 1,5 миллиарда гривень.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте обвала Шулявского моста сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.
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"Пока нельзя говорить о точной сумме. После технико-экономического обоснования мы сможем сказать, сколько это будет стоить, но могу сказать, что это очень большие деньги. Предварительно - более 1,5 млрд грн", - рассказал мэр.
По словам Кличко, до того, как начнется строительство транспортной развязки, существующий Шулявский путепровод будет работать с ограничениями по ширине проезжей части и по тоннажу транспорта.
Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Никто не пострадал. Аварийные службы провели оперативный демонтаж наружной конструкции пешеходной части путепровода, которая обвалилась. В настоящее время ремонтные бригады восстанавливают поврежденную часть путепровода.