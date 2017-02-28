В Киеве возобновили движение Шулявским путепроводом

В столице возобновили движение транспорта Шулявским путепроводом.

Как передает корреспондент УНИАН, только что движение было восстановлено в обоих направлениях.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обвалился Шулявский мост. Никто не пострадал.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по заключению специалистов, причиной обрушения конструкций моста стала коррозия бетона консоли. Кличко поручил проверить все киевские путепроводы и определиться по их дальнейшей эксплуатации.

Сегодня, 28 февраля, строители огородили отбойником место, где обвалилась консоль тротуарной части Шулявского моста. Кроме того, они выставили пластиковые ограничители движения вдоль обеих сторон путепровода, сузив его примерно на 2 м, то есть вместо двух полос в каждую сторону на мосту осталось по полторы полосы.