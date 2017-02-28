Названа причина обвала Шулявского моста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на месте обвала заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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“Мы получили заключение экспертизы. Произошло обрушение консоли. Причиной разрушения является коррозия бетона консоли. Во избежание аварийных ситуаций во время дальнейшей временной эксплуатации сооружения необходимо срочное выполнение предупредительных мероприятий: ограничить габарит проезжей части с обеих сторон сооружения на 0,7 метра с использованием легких конструкций, провести осмотр конструкции консолей на предмет возникновения трещин, кренов и наклонов, установить предохранительные конструкции под тротуарными консолями на случай обрушения”, - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Никто не пострадал. Аварийные службы провели оперативный демонтаж наружной конструкции пешеходной части путепровода, которая обвалилась.