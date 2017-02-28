Аварийных мостов в Киеве нет – гендиректор "Киевавтодора"

Как сообщили в пресс-службе КГГА, об этом генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев заявил журналистам на Шулявском путепроводе, фрагмент которого вчера обвалися.

По его словам, кроме плановой сезонной проверки, весной специалисты «Киевавтодора» осуществят тщательный дополнительный осмотр путепроводов и мостов столицы, привлекая к этому экспертов.

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«Вчера мы получили от мэра задание дополнительно тщательно проверить все искусственные сооружения (путепроводы и мосты) в Киеве. Это 170 объектов. Сегодня работа уже начата, и после этого мы сможем отчитаться о состоянии сооружений, о необходимом ремонте и дальнейшей эксплуатацию. Проверка будет проходить в течение весеннего сезона с привлечением специализированных организаций», - подчеркнул он.

Густелев подчеркнул, что на сегодня аварийных мостов в Киеве нет, а ограниченными относительно пригодности для эксплуатации есть 10 сооружений.

«Относительно этих объектов являются экспертные выводы, согласно которым проводятся необходимые работы. Один из объектов – путепровод на проспекте Науки, где сейчас продолжается реконструкция, начатая в 2016 году», - отметил руководитель "Киевавтодора".

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обвалился Шулявский мост. Никто не пострадал.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по заключению специалистов, причиной обрушения конструкций моста стала коррозия бетона консоли. Кличко поручил проверить все киевские путепроводы и определиться по их дальнейшей эксплуатации.

Сегодня, 28 февраля, строители огородили отбойником место, где обвалилась консоль тротуарной части Шулявского моста. Кроме того, они выставили пластиковые ограничители движения вдоль обеих сторон путепровода, сузив его примерно на 2 м, то есть вместо двух полос в каждую сторону на мосту осталось по полторы полосы. Движение путепроводом утром уже было восстановлено.