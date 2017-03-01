В Киеве взялись исследовать мостовые переправы после обвала на Шулявке

В интернете уже назвали наиболее вероятного кандидата – бывший Московский, а ныне мост имени Фукса, говорится в сюжете ТСН.

Конструкция и без того имеет славу самой проблемной для трафика – регулярные аварии на мосту создают пробки, которые в час пик могут достигать 15 км и грозить транспортным коллапсом всему городу. В случае же абсолютного закрытия моста, по которому ежедневно ездит не меньше 300 тысяч человек, последствия действительно могут стать катастрофическими для инфраструктуры.

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Не намного лучше обстоят дела на мосту Метро. Это архитектурный памятник 1965 года, о которой эксперты говорят, что его проще разобрать, чем отремонтировать. Капитального ремонта конструкция не видела 30 лет.

Другой претендент на "челендж", брошенный Шулявским путепроводом – мост Патона. В прошлом году он уже напугал падением части опоры в Днепр, но "Киевавтодор" успокоил, что отвалился лишь облицовочный материал, самому же мосту ничего не угрожает. За полгода аварию так не починили. А водители сетуют, что в таком же состоянии, как путепроводы – все дороги Киева. "Дорог нет нигде. Просто убиты во всех районах", - говорят столичные автомобилисты.

Чиновники отчитываются, что аварийных мостов в Киеве больше нет.Однако все путепроводы тщательно будут проверять в течение всей весны, чтобы составить план работ и определиться с объемами финансирования.