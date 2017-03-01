Кличко и Джонсон позавтракали в пиццерии Veterano и прогулялись по Софийской площади
Киевский городской голова Виталий Кличко позавтракал вместе с министром иностранных дел Соединенного Королевства, экс-мэром Лондона Борисом Джонсоном. Министр пригласил Кличко в пиццерию Veteranо, которую открыли в столице бойцы АТО.
Как сообщает пресс-служба КГГА, во время встречи речь шла о ситуации на Донбассе и выполнения Минских договоренностей.
Кличко отметил, что необходимо увеличить количество наблюдателей миссии ОБСЕ на Востоке Украины для того, чтобы международное сообщество получало полную и объективную информацию о ситуации на Донбассе.
"Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности я обратился с этим вопросом к министру иностранных дел Австрии Себастиану Курцу, который сейчас председательствует в ОБСЕ. Он поддержал мое предложение и пообещал способствовать его воплощению", – подчеркнул мэр Киева.
Кличко и Джонсон также обсудили подготовку к проведению "Евровидения-2017".
После завтрака городской голова и министр прогулялись по Софийской площади и встретились с патрульными полицейскими, которые изучают английский язык по программе Capital English, которую столичная власть организовала при поддержке в частности посольств Великобритании и США.
Вместе с полицейскими Кличко и Джонсон записали видеообращение, в котором британский политик назвал Киев безопасным городом.
"Я сейчас в Киеве с моим другом Виталием Кличко и полицейскими, которых помогает обучать английскому Британский Совет и посольство. Киев – очень дружественный и безопасный город. Добро пожаловать в Киев, столицу "Евровидения"!", – сказал Джонсон.
После этого политики посетили Софийский собор, где министру рассказали об истории памятника и о фресках, которые частично сохранились до сегодняшнего дня. Бориса Джонсона поразила роспись и он сделал несколько фотографий фресок Софии.