Кличко и Джонсон позавтракали в пиццерии Veterano и прогулялись по Софийской площади

Как сообщает пресс-служба КГГА, во время встречи речь шла о ситуации на Донбассе и выполнения Минских договоренностей.

Кличко отметил, что необходимо увеличить количество наблюдателей миссии ОБСЕ на Востоке Украины для того, чтобы международное сообщество получало полную и объективную информацию о ситуации на Донбассе.

"Во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности я обратился с этим вопросом к министру иностранных дел Австрии Себастиану Курцу, который сейчас председательствует в ОБСЕ. Он поддержал мое предложение и пообещал способствовать его воплощению", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко и Джонсон также обсудили подготовку к проведению "Евровидения-2017".

После завтрака городской голова и министр прогулялись по Софийской площади и встретились с патрульными полицейскими, которые изучают английский язык по программе Capital English, которую столичная власть организовала при поддержке в частности посольств Великобритании и США.

Вместе с полицейскими Кличко и Джонсон записали видеообращение, в котором британский политик назвал Киев безопасным городом.

"Я сейчас в Киеве с моим другом Виталием Кличко и полицейскими, которых помогает обучать английскому Британский Совет и посольство. Киев – очень дружественный и безопасный город. Добро пожаловать в Киев, столицу "Евровидения"!", – сказал Джонсон.

После этого политики посетили Софийский собор, где министру рассказали об истории памятника и о фресках, которые частично сохранились до сегодняшнего дня. Бориса Джонсона поразила роспись и он сделал несколько фотографий фресок Софии.