"Асфальт сошел вместе со снегом": Кличко жалуется, что большинство проблемных дорог Киева не ремонтировали 30 лет

Как отмечает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, Кличко напомнил, что в прошлом году столичная власть отремонтировала беспрецедентное количество дорог – 200 км и гарантия на асфальт как минимум 5 лет. Мэр отметил, что сейчас много нареканий от жителей столицы относительно ужасного состояния автодорог после того, как сошел снег. В то же время, добавил мэр Киева, ни одна из дорог, на которых «Киевавтодор» проводил ремонтные работы в 2015-м и 2016-м годах, не стала объектом гарантийного ремонта.

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«Асфальт сошел вместе со снегом на тех дорогах, которые не ремонтировались десятилетиями. Мы на себя взяли обязательства – Киев должен иметь современные дороги надлежащего качества. И мы над этим работаем», – добавил он.

При этом, добавил столичный градоначальник, на дорогах, которым уже 20 или 30 лет, появляются трещины, накапливается влага, и как следствие – разрушение асфальта после морозов. Кличко добавил, что в европейских странах нет такой проблемы, поскольку там через каждые 8-10 лет проводится плановый ремонт.

«Всего в этом году мы планируем отремонтировать 300 км столичных дорог. Без потерь качества, чтобы не было такого, когда в погоне за количеством, теряется качество», – сказал мэр Киева.

Мэр осмотрел состояние Воздухофлотского проспекта, где в последний раз был капитальный ремонт в 1995 году. В этом году будет проведен капитальный ремонт на участке 3,1 км – от Севастопольской площади до Воздухофлотского путепровода. В частности, в рамках капитального ремонта на объекте будет устроено двухслойное покрытие дорожного полотна, покрытие тротуаров.

Капитальный ремонт также ожидается и на улице Елены Телиги, которая не ремонтировалась с 1977 года. Будет отремонтировано 3,67 км – от просп. Бандеры до ул. Довженко.

По словам гендиректора «Киевавтодора» Александра Густелева, отремонтировать эти улицы планируется в течение летнего периода.

«Перекрыть полностью улицу Телиги мы не сможем. Движение будет частично ограничено. Но это эффективно, поскольку можно привлекать масштабные силы подрядчика», – сказал глава «Киевавтодора». Густелев добавил, что планируется начать ремонт в конце мая, когда начнутся каникулы и отпуска.

Продолжатся работы по капитальному ремонту Одесского путепровода и путепровода на ул. Науки, на ул. Луговой, Набережно-Корчеватской и других, где был начат ремонт в прошлом году. Активно будут проходить ремонтные работы в зоне проведения «Евровидения». Это и Русановская набережная, ул. Раисы Окипной, ул. Митрополита Андрея Шептицкого.

Кличко отметил, что сегодня происходят все необходимые подготовительные работы для того, чтобы при благоприятных погодных условиях безотлагательно начать капитальный ремонт дорог. Мэр добавил, что кроме дорог будут ремонтироваться тротуары, межквартальные проезды.