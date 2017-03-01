Увольнения чиновников после обрушения Шулявского моста соответствуют европейской практике - эксперт​

Со своими должностями расстались заместитель главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илья Сагайдак и глава Соломенского района Максим Шкуро, хотя отставку последнего еще должен подписать президент.

Эти увольнения вызвали ряд дискуссий касательно оправданности действий мэра. Тем не менее политологи убеждены, что именно такая реакция главы Киева поможет предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что, по его мнению, Виталий Кличко в этой ситуации принял единственно правильное решение.

«Когда в 21 веке падает часть моста, то это бьет по репутации городской власти. Что делать? Уволить. Как по мне, это верное решение. Я не считаю, что правильно уволить, но я понимаю логику. Как специалист я бы, наверное, так и сам бы посоветовал поступить», — заявил эксперт.

Алексей Голобуцкий также считает, что неожиданное для многих резкое увольнение чиновников КГГА является чем-то вполне привычным для Западной Европы.

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«С точки зрения формальностей это, конечно, отвечает европейской практике. Если есть нерешенная проблема, что-то произошло, то это проблема, которой надо было заниматься. У нас таких проблем миллион, которые накапливаются одна на другую, а потом что-то разваливается. И, естественно, это логично, что есть человек, который за них отвечает. Если у него не получается, значит, должен кто-то другой заниматься. У другого не получается – значит, третий, четвертый, десятый. Ну и понятно, что надо менять принцип отношения к делу», — заключил политолог.

Еще один политический эксперт Александр Палий также убежден, что увольнения заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры и главы Соломенского района были вполне заслуженными.

«Я думаю, что увольнения Сагайдака и Шкуро были оправданными, потому что эти люди по своей должности должны отвечать за эти вопросы. Долго можно разбираться, кто там виноват конкретно, кто строил этот мост 50 лет назад, кто его ремонтировал, кто за ним следил. Но по своей должности именно вот эти люди, заместитель и глава соответствующего района, отвечают за такие вопросы. Не одни они, но они», — заявил эксперт.

Кроме того, Александр Палий допустил, что резкое увольнение Виталием Кличко чиновников из верхушки киевской власти станет профилактической мерой, ведь высшим чиновникам Киева фактически показали, что ни у кого нет негласной неприкосновенности.

«Это очень хорошо, что увольняют больших чиновников. Это значит, что дисциплина будет этими вещами повышаться. Не самых мелких стрелочников увольняют, а конкретно людей на хороших должностях. Это будет стимулировать других чиновников, которые тоже находятся на хороших должностях, чтобы они более внимательно относились к своей работе. Более того, в европейской практике принято в таких ситуациях самим подавать в отставку. Не ждать, пока уволят, а самим уходить. Ну а здесь Кличко помог уйти в отставку тем, кто не способен принимать подобные решения», — добавил Александр Палий

Эксперт также предположил, что увольнения Ильи Сагайдака и Максима Шкуро не были финальными, а скорее просто наиболее показательными.

Поэтому после того как мэр освободил от должностей заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры и главу Соломенского района, будет проведено подробное разбирательство на всех уровнях местной власти.

«Я думаю, надо найти конкретных ответственных за то, что не уследили. Это может быть и небольшая должность, но это тот, кто сказал, что все нормально. Того, кто последним инспектировал и заключил, что мост пригоден. Таких людей тоже необходимо привлечь к ответственности, возможно, и серьезной, потому что там могли быть и потерпевшие. Только это необходимо делать быстро, не затягивая, и чтобы это было поиском не кого-нибудь, а конкретно ответственного за случившееся человека», — подытожил Александр Палий.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обвалился Шулявский мост. Никто не пострадал.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по заключению специалистов, причиной обрушения конструкций моста стала коррозия бетона консоли. Кличко поручил проверить все киевские путепроводы и определиться по их дальнейшей эксплуатации.

28 февраля строители огородили отбойником место, где обвалилась консоль тротуарной части Шулявского моста. Кроме того, они выставили пластиковые ограничители движения вдоль обеих сторон путепровода, сузив его примерно на 2 м, то есть вместо двух полос в каждую сторону на мосту осталось по полторы полосы. Движение путепроводом было восстановлено.