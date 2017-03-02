Обвал Шулявского моста: глава "Киевавтодора" увольняется

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время выступления в начале заседания Киевсовета, сообщили УНИАН в пресс-службе городского головы.

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"Как все знают, я принял кадровые решения. Нравится это кому или нет! Я инициировал увольнение заместителя главы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры и главы Соломенского района", - напомнил Кличко.

Он отметил, что они написали заявления об увольнении.

"Написал заявление и руководитель "Киевавтодора" Александр Густелев. Потому что это ответственность всех - и профильного заместителя, и главы района, где случилось чрезвычайное происшествие, и руководителя предприятия, в состав которого входит КП "Киевавтодормост", на балансе которого находится путепровод", - сказал мэр Киева.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Никто не пострадал.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по заключению специалистов, причиной обрушения конструкций моста стала "коррозия бетона консоли". Кличко поручил проверить все киевские путепроводы и определиться по их дальнейшей эксплуатации. 28 февраля движение по мосту с ограничениями было восстановлено.