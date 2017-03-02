В Киевсовете подрались депутаты от "Свободы" и "Солидарности" (фото)
12:46, 02 марта 2017Киев
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Сегодня, 2 марта, на пленарном заседании Киевского горсовета подрались депутаты от фракции "Свобода" и "Солидарность".
Драка произошла между депутатом от фракции "Свобода" Владимиром Назаренко и депутатом от "Солидарности" Александром Харченко, передает 44.ua.
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Конфликт произошел после того, как депутат парламента от "Свободы" Юрий Левченко призвал "вынести ногами вперед" мэра Киева.
В ответ на реплику нардепа Харченко потребовал направить жалобу в ГПУ, после чего Назаренко попытался его ударить.
По состоянию на 12:15 в Киевсовете объявили о перерыве в заседании.
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