В Киевсовете подрались депутаты от "Свободы" и "Солидарности" (фото)

Драка произошла между депутатом от фракции "Свобода" Владимиром Назаренко и депутатом от "Солидарности" Александром Харченко, передает 44.ua.

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Конфликт произошел после того, как депутат парламента от "Свободы" Юрий Левченко призвал "вынести ногами вперед" мэра Киева.

В ответ на реплику нардепа Харченко потребовал направить жалобу в ГПУ, после чего Назаренко попытался его ударить.

По состоянию на 12:15 в Киевсовете объявили о перерыве в заседании.