Национальный музей русского искусства переименуют в Киевскую картинную галерею

Отныне музей будет носить название Национальный музей «Киевская картинная галерея» (официальное сокращенное название – Киевская национальная картинная галерея).

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«Музей русского искусства, где сейчас экспонируется более 13 тысяч культурных памятников, будет носить свое первое название. Его открыли в 1922 году как Киевскую картинную галерею. И такое имя заведению нужно вернуть», - подчеркнула председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктория Муха.

При этом она напомнила, что вопрос изменения названия относится к компетенции учредителя музея. Учредителем является Киевсовет, соответственно решение о переименовании может быть принято без учета мнения сотрудников заведения.

Но, по словам Мухи, комиссия по вопросам культуры обращалась к трудовому коллективу относительно проведения собрания по этому вопросу.

«Собрание состоялось, но, конструктивного диалога не получилось, поскольку представители музея не озвучили конкретных предложений», - добавила депутат Киевсовета.

Переименование поддержали 84 депутата.