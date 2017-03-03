Угон маршрутки в Киеве: вооруженного преступника ищет спецподразделение

В Киеве полиция до сих пор не разыскала преступника, который вчера, 2 марта, похитил в Киеве маршрутку и ранил местного и полицейского, до сих пор на свободе.

Об этом сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции Киева Оксана Блищик, передает "112 Украина".

Она отметила, что полиция должна работать осторожно, учитывая то, что мужчина вооружен.

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"Ситуация кардинально не изменилась, полиция прочесывает частный сектор в Днепровском районе - Русановские сады, где, как мы считаем, он до сих пор находится. Привлечены кинологи, работники спецподразделения. Должны работать аккуратно и оперативно, ведь мужчина вооружен и опасен, может стрелять на поражение", - сказала Блищик.

Напомним, 2 марта, в Днепровском районе столицы мужчина угнал маршрутку и применил оружие. По данным полиции, он скрывается в частном секторе. Со слов свидетелей и очевидцев составлен его фоторобот: возраст 35-40 лет, рост 175-180 см, круглое лицо, темные брови, большие темные глаза, средний нос, полные губы, среднее спортивное телосложение. Одет в «песочный» камуфляж, темную куртку и темную шапку.