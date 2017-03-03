Более 140 домов Киева подали заявки на получение городских энергоэффективных грантов

Он отметил, что это абсолютный рекорд для Киева, ведь еще два года назад программа насчитывала только 16 домовых общин, а сегодня их количество возросло до 140, передает пресс-служба КГГА.

«Общая сумма работ по энергосбережению 192 млн грн, где доля города – 130 млн грн. Именно поэтому столичная администрация будет обращаться в городской совет с просьбой увеличить финансовую поддержку программы, чтобы все проекты жителей были выполнены. Чрезвычайно важным является и то, что люди готовы собрать свою долю, а это более 60 млн грн. Это свидетельствует о доверии к муниципальному проекту и реальную выгоду в результате выполнения. Ведь дома, которые уже выполнили энергосберегающие мероприятия, экономят 20%, 30%, а то и 50% стоимости коммунальных услуг», – сказал заместитель председателя КГГА.

По его словам, наиболее распространенными работами, которым отдают предпочтение жители, является замена или реконструкция индивидуальных тепловых пунктов, замена окон, дверей и освещение на энергосберегающие, утепление фасадов, крыш и тому подобное.

Напомним, программа «70/30%» предусматривает, что 70% стоимости работ по энергосбережению финансирует город, а жильцы дома оплачивают только 30%.