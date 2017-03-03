Более 140 домов Киева подали заявки на получение городских энергоэффективных грантов
Более 140 домов ОСМД (объединение совладельцев многоквартирных домов) и ЖСК (жилищно-строительных кооперативов) подали свои заявки на получение городских энергоэффективных грантов «70/30%». Об этом сообщил во время пресс-завтрака заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Он отметил, что это абсолютный рекорд для Киева, ведь еще два года назад программа насчитывала только 16 домовых общин, а сегодня их количество возросло до 140, передает пресс-служба КГГА.
«Общая сумма работ по энергосбережению 192 млн грн, где доля города – 130 млн грн. Именно поэтому столичная администрация будет обращаться в городской совет с просьбой увеличить финансовую поддержку программы, чтобы все проекты жителей были выполнены. Чрезвычайно важным является и то, что люди готовы собрать свою долю, а это более 60 млн грн. Это свидетельствует о доверии к муниципальному проекту и реальную выгоду в результате выполнения. Ведь дома, которые уже выполнили энергосберегающие мероприятия, экономят 20%, 30%, а то и 50% стоимости коммунальных услуг», – сказал заместитель председателя КГГА.
По его словам, наиболее распространенными работами, которым отдают предпочтение жители, является замена или реконструкция индивидуальных тепловых пунктов, замена окон, дверей и освещение на энергосберегающие, утепление фасадов, крыш и тому подобное.
Напомним, программа «70/30%» предусматривает, что 70% стоимости работ по энергосбережению финансирует город, а жильцы дома оплачивают только 30%.