В Киеве появятся общественные энергоинспекторы

Они будут иметь доступ к информации и техническиим помещениям, а также пройдут соответствующее обучение по техническим и юридическим вопросам. Об этом заявил во время пресс-завтрака заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, именно общественные энергоинспекторы помогут консолидировать усилия городской власти и домовых общин вокруг вопроса прозрачности начислений за коммунальные услуги, выявления и устранения технических недостатков, влияющих на уровень потребления тепловой энергии или объемов начисления за тепло.

«Энергоинспекторы будут иметь доступ к информации о начислении за отопление и других услугах, доступ к техническим помещениям, где находятся приборы учета тепла и приборы, регулирующие потребление энергии. Они смогут составлять соответствующие акты, которые станут основаниями для перерасчета за некачественные или недоданные услуги. Конечно, общественные инспекторы станут дополнительным коммуникационным мостиком между городской властью, подразделениями администрации и жителями дома по вопросу энергосбережения и теплоснабжения, качества услуг. На их мнение и выводы мы будем опираться при формировании ремонтных программ, программ модернизации в доме», – сказал он.

Петр Пантелеев подчеркнул, что город обеспечит инспекторов учебным материалам и проведет для них соответствующие тренинги, чтобы они были осведомлены в организационных, юридических, технических вопросах, смогли выявить недостатки ошибки и требовать от исполнителей услуг исправления ситуации и пересчета.