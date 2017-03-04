В Киеве должностных лиц универмага "Детский мир" подозревают в мошенничестве на 20 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры Киевской местной прокуратурой №6, осуществляется процессуальное руководство в досудебном расследовании уголовного производства, начатого по подозрению в совершении мошеннических действий должностными лицами ПАО «Универмаг «Детский мир», которые перечислили 20 млн гривен на счета подставных лиц (ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

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В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие общества и работниками ПАО КБ «Евробанк», зная, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора депозита.

В дальнейшем, с целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн грн на подставных физических лиц.

Во время обысков в универмаге “Детский мир” работниками прокуратуры совместно со следователями полиции выявлено 700 тыс. долл.

В настоящее время местной прокуратурой готовится ходатайство о наложении ареста на изъятые денежные средства. Следствие продолжается.