В Киеве сегодня возможны некоторые изменения в работе метрополитена
05:58, 04 марта 2017Киев
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В столице сегодня, 4 марта, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Олимпик» (Донецк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Матч между футбольными командами начнется в 17.00 / фото: УНИАН
Как информирует КП «Киевский метрополитен», после окончания матча, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
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Напомним, что матч между футбольными командами на НСК «Олимпийский» начнется в 17.00.
Ранее УНИАН сообщал, что нападающий ФК «Динамо» (Киев) Александр Гладкий на правах аренды до окончания сезона 2016/17 будет выступать за львовские «Карпаты»
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