На Киевщине прокуратура пытается вернуть из незаконной аренды почти 400 гектаров земли

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в 2014 году на основании ряда приказов Главного управления Госгеокадастра в Киевской области физическому лицу предоставили в аренду под фермерское хозяйство 21 земельный участок общей площадью почти 400 га в Ставищенском районе.

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Однако должностные лица ГУ Госгеокадастра в Киевской области не передали фискальной службы перечень заключенных договоров аренды с физическим лицом, что «лишило поступления в бюджет соответствующей платы за пользование землями». Это нарушает требования Налогового кодекса.

«Только в июле 2015 года физическое лицо самостоятельно предоставило Ставищенскому отделению Белоцерковской объединенной государственной налоговой инспекции часть договоров аренды указанных земельных участков, заключенных с Главным управлением Госгеокадастра в Киевской области для ведения фермерского хозяйства, другая часть договоров предоставлена так и не была», - говорится в сообщении.

Однако служебные лица Ставищенского отделение Белоцерковской ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области, в нарушение требований Налогового кодекса Украины, не осуществили расчет сумм арендной платы с июля 2015 года по декабрь 2016 года по предоставленным договорам аренды земли. Такие действия привели к непоступлению в бюджет более полумиллиона гривень.

«Реагируя на выявленные нарушения, прокуратура Киевской области по указанным фактам внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении должностными лицами Главного управления Госгеокадастра в Киевской области уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины, должностными лицами Ставищенского отделения Белоцерковской ОГНИ ГУ ГФС в Киевской области - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины и физическим лицом - ч. 1 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов(обязательных платежей) УК Украины», - проинформировали в ведомстве и добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Кроме того, прокуратура установила, что «получение физическим лицом указанной площади земли для ведения фермерского хозяйства состоялось по упрощенной процедуре без обязательного проведения земельных торгов и направлено на искусственное увеличение земельного банка семьи предпринимателя».

Как напомнили в ведомстве, согласно требованиям Земельного кодекса Украины, физические лица имеют право на получение в аренду земельных участков для ведения фермерского хозяйства вне процедуры аукциона, а юридические лица, наоборот, - только по результатам земельных торгов.

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Также в прокуратуре выяснили, что любая сельскохозяйственная техника и другие средства обработки земли, которые бы предоставляли возможность обрабатывать землю и осуществлять задекларированную деятельность за лицом, которая получила 21 земельный участок, не зарегистрированы, что свидетельствует об отсутствии у физического лица намерений и возможности заниматься фермерским хозяйством.

«Учитывая указанные нарушения, прокуратура Киевской области обратилась с исками об отмене всех приказов Главного управления Госгеокадастра в Киевской области и признании недействительными вышеуказанных договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения», - заявили в ведомстве.