Половодье Киеву не угрожает - КГГА

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, передает пресс-служба администрации.

Читайте такжеОбвал Шулявского моста: глава "Киевавтодора" увольняется

«Как и отмечалось ранее, тотального подтопления Киева не будет. Возможен выход воды на прирусловые территории (пляжи) в пределах городской территории, а также на пониженные участки садово-дачной застройки в пригородной зоне. Но, еще раз акцентирую, что пока нет ни одной причины говорить о каких-либо нештатных ситуациях, все под контролем», – подчеркнул Владимир Бондаренко.

Напомним, что критический уровень воды в р. Днепр, после достижения которого начинается половодье – 715 см. Сейчас уровень воды 452 см (на 8 см ниже аналогичного периода прошлого года), и с 1 марта продолжает тенденцию к снижению.