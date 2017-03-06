В этом году в столице высадят рекордное количество цветов - Пантелеев

Об этом во время визита в КП УЗН Днепровского района сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба столичной власти.

«В этом году мы значительно увеличиваем объемы работ по озеленению столицы. Имею обратить внимание на то, что и в прошлом году было высажено почти 9 млн цветов, но сейчас усилиями зеленстроевцев подготовлено рекордные 13 млн. И если в прошлом году мы отремонтировали 64 парка и сквера, то в этом году планируем ремонт 120 зеленых зон», – отметил Пантелеев.

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Он также отметил, что несколько недель назад презентовали стратегию «Киевзеленстроя», в которой среди основных целей – увеличение количества парков и скверов, наполнение зеленых зон новыми инфраструктурными объектами для комфорта киевлян, нацеленность на снижение затратности их содержания и применения новых подходов к благоустройству. Сейчас начинаются масштабные сезонные работы – уборка города после зимы и высаживание деревьев и цветов, благоустройство дворов и тому подобное.

«Озеленение города и в дальнейшем остается одним из наших главных задач. Реконструкция и строительство современного высокотехнологичного оранжерейно-тепличного хозяйства для выращивания устойчивых к росту в мегаполисе растений является одним из путей реализации Стратегии развития КО «Киевзеленстрой» на 2017-2021 годы», – подчеркнул Пантелеев.

Сейчас на балансе коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений районов города находятся 10 теплиц общей площадью 1,6 га. Именно в этих теплицах выращивается рассада цветов и черенки, которые будут высажены на балансовых территориях коммунальных хозяйств города. Одной из стратегических задач предприятия является постепенный переход к выращиванию на городских клумбах многолетних цветов. В 2017 году планируется высаживание 700 единиц многолетних растений, 500 из которых зимуют в открытом грунте.

Во время инспекции заместитель председателя КГГА осмотрел одну из теплиц, в которой насчитывается около 800 тысяч единиц рассады. Цветы готовят для создания цветников и креативного озеленения Киева. В частности, здесь накануне 8 Марта вырастили почти 8 тысяч тюльпанов и 6 тысяч крокусов, нарциссов и гиацинтов.