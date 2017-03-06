Бывший вице-президент "Киевгорстроя" вывел на Кипр акции на 70 миллионов гривень - прокуратура

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева, по вине бывшего чиновника в 2010 году из коммунальной собственности незаконно выбыли контрольные пакеты акций 34 корпоративных предприятий общей стоимостью более 70 млн гривень.

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Правоохранители установили, что подозреваемый, находясь на посту вице-президента «Киевгорстрой», растратил имущество компании путем безвозмездного списания ценных бумаг в пользу шести предприятий, зарегистрированных на территории Республики Кипр.

Кроме того, отметили в прокуратуре, бывшему высокопоставленному чиновнику инкриминируется подстрекательство другого человека к совершению служебного подлога, а также незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 и ч. 4 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Обвинительный акт относительно экс-чиновника передан в Печерский райсуд. По искам столичной прокуратуры незаконно отчужденные акции «Киевгорстроя» уже возвращены законному владельцу.