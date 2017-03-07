Специалисты определили три лучших проекта реконструкции развязки на Шулявке

Идеального варианта нет, потому что к каждому есть масса претензий, говорится в сюжете ТСН.

Итоговым решением на текущем этапе выбрано три проекта. Все они предусматривают снос или 400 квадратных метров завода "Большевик", или жилых домов. Выбрать окончательный вариант реконструкции должны через месяц.

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"В любом случае, это будет реконструкция. Как мы видим из выводов экспертов, техническое состояние моста удовлетворительное. Если мы затрагиваем интересы жилых домов, сразу нужно включать в стоимость программу по отселению людей: куда мы их отселяем, за какие деньги и на какой временной промежуток", - рассказал директор департамента градостроительства и архитектуры Александр Свистунов.

Как сообщалось, экспертиза повреждений Шулявского путепровода была проведена сразу после обвала, в ночь на 28 февраля. Об этом рассказал Рашид Халилов, начальник отдела перспективного развития улично-дорожной сети и городского транспорта Института "Киевдормостпроект". Именно этот Институт проектировал Шулявский путепровод более полувека назад.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля в Киеве частично обрушился Шулявский мост. Никто не пострадал. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по заключению специалистов, причиной обрушения конструкций моста стала коррозия бетона консоли. Кличко поручил проверить все киевские путепроводы и определиться по их дальнейшей эксплуатации. 28 февраля движение по мосту с ограничениями было восстановлено.