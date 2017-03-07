Столичные власти планируют начать строительство транспортной развязки на Шулявке в конце 2017 года
6 марта на заседании секции градостроительного совета были представлены проекты реконструкции Шулявского путепровода. К обсуждению проектов были приглашены архитекторы и известные профильные специалисты по строительству транспортных сооружений.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, передает пресс-служба столичной власти.
Он рассказал, что в конце этого года столичная власть планирует начать строительство транспортной развязки на Шулявке. Реконструкция путепровода тоже была запланирована на 2017 год.
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Спасибко отметил, что в конце 2016 года заказчиком реконструкции КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» был подписан договор на разработку технико-экономического обоснования реконструкции путепровода.
«Сегодня мы видим первые результаты этой работы – 7 вариантов реконструкции. Все они прошли транспортную модель», – отметил он.
По словам заместителя председателя КГГА, перед разработчиками в техническом задании были поставлены основные принципиальные задачи.
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«Очень важным является продолжение работы и по проспекту Победы и Шулявскому путепроводу. Мы ни в коем случае не остановим эти транспортные артерии города. Второй важный принцип, по которому будет выбран проект реконструкции – это наибольшая пропускная способность, которую продемонстрирует транспортная модель. И третьим важным принципом является стоимостная составляющая реконструкции», – рассказал он.
По итогам заседания секции градсовета три варианта проектов были направлены на дальнейшую разработку и доработку и будут рассмотрены на следующем заседании секции градостроительного совета.