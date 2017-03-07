В Киеве на 7 лет посадили серийного грабителя, который нападал на женщин

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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«В ходе судебного следствия государственным обвинением была доказана причастность злоумышленника к совершению в течение 2016 года 10 нападений на женщин в возрасте от 30 до 70 лет с целью завладения их золотыми украшениями и ювелирными изделиями», - говорится в сообщении.

Решением Оболонского райсуда столицы мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186 (Грабеж) и ч. 1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Киевлянину назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.