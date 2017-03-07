Кличко: К Евровидению мы откроем отреконструированную Почтовую площадь

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил во время проверки работ на Почтовой площади.

Мэр осмотрел площадь и строительство, которое сейчас там продолжается, и подчеркнул, что все работы должны быть завершены к началу мая, когда Киев будет принимать Евровидение.

Читайте такжеКроме Евровидения, Киев инвестирует деньги в развитие столичной инфраструктуры - Кличко

«Мы находимся на Почтовой площади, где заканчивается процесс реконструкции. До Евровидения мы откроем ее в надлежащем состоянии. Это сегодня – одно из любимых мест отдыха киевлян и гостей города. И Почтовая площадь станет одной из точек, которая свяжет туристический маршрут от арки Дружбы народов до Подола. Также здесь можно будет сесть на речной трамвай, который тоже заработает в мае. Наша задача – использовать туристический потенциал города и мы продолжаем работать над тем, чтобы сделать Киев современным, комфортным европейским городом», – подчеркнул мэр столицы.

Кроме того, на верхней части пешеходной зоны, прилегающей к Владимирскому спуску, установят скульптурную группу авторства Владимира Журавля. Это фигуры четырех детей – трех мальчиков и девочки, которые запускают бумажные кораблики по Днепру.

«Они играют корабликами на карте города Киева. Это прообраз Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди», – отметил Виталий Кличко в комментарии журналистам.

С начала реконструкции Почтовой площади уже построена первая очередь эстакады и туннельный путепровод, переложены инженерные сети – водопровод, ливневая и хозяйственная канализации, теплосеть, газопровод, электрические сети, сети связи. Также обустроено верхние слои дорожного покрытия и установлены дорожные знаки, проведено благоустройство набережной, частично установлено наружное освещение объекта. Кроме того, план реконструкции предусматривает строительство подземного пешеходного перехода через Боричев спуск. Будут проложены новые инженерные сети, отреставрирован Почтовый дом.