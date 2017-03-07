Кличко сладостями и цветами поздравил женщин с праздником весны (фото, видео)

Видеопоздравление мэр выложил на своей странице в сети Facebook.

Сначала Кличко посетил кондитерскую, подарил девушкам-кондитерам тюльпаны и приобрел разнообразные пирожные, которые затем раздавал женщинам на улицах города. Зашел мэр поздравить женщин и девушек и в спортзал.

«В нашей семье 8 Марта никогда не был политическим праздником. В детстве мы с братом придумывали, как поздравить маму и бабушку. Я помню, как мы сами сделали деревянную полочку для мамы. И помню в ее глазах радость и гордость. Потом мы всегда готовили, как могли, – сладости, дарили цветы», – отметил Кличко.

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Он отметил, что 8 Марта – это праздник весны, женской красоты, которая расцветает, «праздник женских улыбок, которые нас поддерживают и вдохновляют».

«С праздником весны вас, дорогие женщины! Будьте красивыми и счастливыми. Пусть судьба вам улыбается, а в сердце всегда живет любовь!» – поздравил украинских женщин Кличко.